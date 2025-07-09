Які пільги мають дружини учасники бойових дій у 2025 році

Українка, що є дружиною учасника бойових дій, має право на пені пільги. Вони мають спростити життя жінки захисника країни.

Пільги для дружин УБД

Йдеться про знижки на комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Перелік пільг, які передбачені для дружин УБД, має такий вигляд:

знижка 75% на оплату житла;

знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (однак для осіб з інвалідністю вона підвищується до 100%);

знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.

Зверніть увагу! Знижка розраховується на кожну особу у родині: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю.