Чи передбачені пільги інвалідам 3 групи на комунальні послуги

Особи з інвалідністю мають багато пільг від держави. Проте чи є серед них комунальні послуги сказати важко.

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Такі особи мають право на обладнання свого житла спеціальним екіпіруванням.

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Натомість діти, які належать до дітей-сиріт або ж позбавлених батьківського піклування можуть в першу чергу отримати житло та матеріальну допомогу на його облаштування у разі досягнення повноліття.

Нагадаємо! Житло діти отримають, якщо за висновком МСЕК вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.

Важливо зазначити, що на сплату комунальних послуг діти та дорослі не мають пільг. Можна скористатися лише субсидією.

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