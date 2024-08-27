Чи мають люди з інвалідністю 3 групи пільги на ЖКП
Такі особи мають право на обладнання свого житла спеціальним екіпіруванням.
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Натомість діти, які належать до дітей-сиріт або ж позбавлених батьківського піклування можуть в першу чергу отримати житло та матеріальну допомогу на його облаштування у разі досягнення повноліття.
Нагадаємо! Житло діти отримають, якщо за висновком МСЕК вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.
Важливо зазначити, що на сплату комунальних послуг діти та дорослі не мають пільг. Можна скористатися лише субсидією.
Кому виплачують 100% лікарняного
- донорам, які мають право на таку пільгу;
- особі, яка є офіційним доглядальником дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;
- людям, які відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- українцям, що постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.