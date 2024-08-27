Имеют ли люди с инвалидностью 3 группы льготы на ЖКУ

Такие лица имеют право на оборудование своего жилья специальной экипировкой.

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Зато дети, которые относятся к детям-сиротам или лишенных родительской опеки могут в первую очередь получить жилье и материальную помощь на его обустройство при достижении совершеннолетия.

Напомним! Жилье дети получат, если по заключению МСЭК они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.

Важно отметить, что на оплату коммунальных услуг дети и взрослые не имеют льгот. Можно воспользоваться только субсидией.

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