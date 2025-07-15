Кому з українців не доступні пільги на комуналку в 2025 році

З 1 січня в Україні змінили умови надання пільг на оплату комунальних послуг. Через це деякі родини залишилися без привілеїв.

Кому скасували пільги на комуналку?

Закон доповнив перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відтепер пільги надають, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 4 240 гривень. При обрахунку враховуватимуть такі категорії українців:

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини (чоловіки) померлих чорнобильців, опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу та дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.

Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.

Члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, дружини/чоловіки) та рідні зниклих безвісти військових.

Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови (вдівці) померлих ветеранів.

Колишні в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях.

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Натомість виняток зроблено для учасників бойових дій і осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Їх пільги на комунальні послуги залишаються без змін.