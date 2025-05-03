50% знижки на комуналку: хто та як може оформити пільги
- Окремі категорії українців можуть отримати знижки на оплату комуналки від 25% до 100%.
- Для оформлення пільги потрібно подати документи до Пенсійного фонду України особисто, поштою або онлайн, за умови, що дохід сім'ї не перевищує визначений ліміт.
Окремі категорії українців можуть мати 25, 50, 75 чи 100% знижки на оплату комунальних послуг. Серед них – військовослужбовці, багатодітні сім’ї, пенсіонери та інші.
Пільги для військових та їхніх сімей
Військовослужбовці можуть отримати різний розмір знижки на оплату комуналки, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Пільгу можуть застосувати для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Окрім цього надають пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу. Хто може отримати пільгу:
- Учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;
- Учасники війни – 50% знижки;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки.
Пільги для інших категорій людей
Розраховувати на соціальну знижку для оплати комуналки можуть й інші українці:
- Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;
- Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки;
- Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;
- Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;
- Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;
- Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;
- Діти війни – 25% знижки.
Як оформити знижку на комунальні послуги
Подати до Пенсійного фонду України документи для призначення пільги можна в один зі способів:
- Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб сільської, селищної, міської ради, громади, ЦНАПу;
- Поштою – на адресу органу ПФУ;
- Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".
Які документи потрібні для оформлення пільги:
- Паспорт;
- Документ, що підтверджує право на пільгу;
- Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Пільгу надають упродовж 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання знажки визначає ПФУ автоматично відповідно до доходів сім'ї.
Важливо! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.