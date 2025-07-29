29 липня, 11:40
Українці можуть менше платити за комуналку: хто має право на пільги
Основні тези
- Українцям надаються знижки від 25% до 100% на комунальні послуги для певних категорій, таких як діти війни, багатодітні сім'ї, учасники бойових дій та інші.
- Для оформлення пільги на комуналку потрібно подати до ПФУ паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, та обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Українцям доступна знижка від 25% до 100% на комунальні послуги. Її надають за певних умов окремим категоріям громадян.
Хто може отримати пільги на комуналку?
Пільга призначається на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Така пільги діє для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Знижку можуть отримати:
- Діти війни – 25% знижки;
- Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки;
- Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;
- Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;
- Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;
- Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;
- Учасники війни – 50% знижки;
- Учасники бойових дій – 75% знижки;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;
- Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки.
Як оформити пільгу на комуналку?
Щоб оформити знижку на комуналку, потрібно подати до ПФУ наступні документи:
- Паспорт;
- Документ, що підтверджує право на пільгу;
- Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Важливо! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.