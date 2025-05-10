Як перевірити, чи призначені пільги на комунальні послуги

Щоб отримати субсидію, громадянин має звернутися до уповноваженого органу із відповідною заявою. Подати документи можна кількома способами.

Як перевірити пільги на комуналку

Однак субсидія призначається не всім. Допомогу можуть отримати лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Допомога ВПО у 2025 році: субсидії на житло та виплати

На субсидію мають право особи, які:

мають відповідний рівень доходу;

не володіють майном чи заощадженнями, які перевищують встановлені межі;

не мають інших джерел доходу, що виключають право на субсидію.

Подати документи можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України, у Центрах надання адміністративних послуг, через місцеві органи самоврядування, надіславши поштою або скориставшись електронними сервісами – зокрема, через портал ПФУ або застосунок "Дія".

Як перевірити, чи є субсидія

Перевірити, чи призначено субсидію, можна кількома зручними способами. Повідомлення про результат розгляду заявки надходить:

у застосунок "Дія";

на вказану електронну пошту;

через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України;

або в паперовому вигляді – поштою за місцем проживання.

Важливо! Органи соціального захисту мають ухвалити рішення щодо субсидії протягом 10 календарних днів з моменту отримання всіх необхідних документів.