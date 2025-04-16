Чи може сім'я полоненого оформити пільги, якщо немає УБД

Нерідко стається так, що військовослужбовець потрапляє в полон, але не встигає отримати на руки посвідчення УБД. Попри це, за певних умов, його рідні можуть претендувати на пільги.

Як оформити пільги

Пільги можуть бути надані, якщо особа внесена до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1420 від 13 грудня 2024 року, органи ПФУ можуть використовувати витяг з ЄДРВВ для внесення інформації до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Це дає підстави для надання пільг, зокрема на оплату комунальних послуг, навіть у випадках, коли посвідчення УБД ще не оформлено.

Щоб оформити пільги через Пенсійний фонд, потрібно:

подати витяг з Реєстру ветеранів війни, який підтверджує статус учасника бойових дій;

написати заяву про внесення даних до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

подати заяву на отримання пільг.

Зауважте! Замість двох окремих заяв, можна подати одну спрощену заяву – про внесення в реєстр і про надання пільг одночасно.