УБД в Україні доступні пільги на комуналку: як розрахувати суму знижки

Учасники бойових дій можуть оформити знижку на комуналку чи квартплату, яку необхідно вміти розрахувати. Так вдасться платити на 75% менше, ніж усі інші українці.

Які житлові пільги є для УБД?

УБД в Україні мають право на низку пільг, зокрема знижку на комуналку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зокрема, можна отримати такі пільги:

75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання. Також УБД доступні такі житлові пільги:

Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату.

Як розрахувати пільгу на комунальні послуги?

Розгляньмо приклад розрахунку знижки на електроенергію для родини з трьох осіб. Умовно, сім’я, що витратила за місяць 160 кіловат-годин електроенергії, не перевищила норму. За 4,32 гривні за кіловат-годину домогосподарство мало б сплатити 4,32 × 160 = 691,2 гривень..

Як порахувати кінцеву суму:

691,2 × 0,75 = 518,4 гривень (розмір отриманої знижки)

691,2 - 518,4 = 172,8 гривні (кінцева сума, яку варто сплатити за світло).

Отже, родина військового, що має право на соціальний захист від держави, в такому випадку сплатить за світло 172,8 гривень замість 691,2 гривні.

Які ще пільги доступні для УБД?