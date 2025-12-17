УБД в Україні доступні пільги на комуналку: як розрахувати суму знижки
- Учасники бойових дій в Україні можуть отримати 75% знижку на комунальні послуги, газ, квартплату, паливо та знижку на телефонні послуги.
- Для прикладу, родина з трьох осіб витрачає 160 кіловат-годин електроенергії на місяць і після знижки платить 172,8 гривні замість 691,2 гривні.
Учасники бойових дій можуть оформити знижку на комуналку чи квартплату, яку необхідно вміти розрахувати. Так вдасться платити на 75% менше, ніж усі інші українці.
Які житлові пільги є для УБД?
УБД в Україні мають право на низку пільг, зокрема знижку на комуналку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Зокрема, можна отримати такі пільги:
- 75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання. Також УБД доступні такі житлові пільги:
- Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);
- 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;
- 20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату.
Як розрахувати пільгу на комунальні послуги?
Розгляньмо приклад розрахунку знижки на електроенергію для родини з трьох осіб. Умовно, сім’я, що витратила за місяць 160 кіловат-годин електроенергії, не перевищила норму. За 4,32 гривні за кіловат-годину домогосподарство мало б сплатити 4,32 × 160 = 691,2 гривень..
Як порахувати кінцеву суму:
- 691,2 × 0,75 = 518,4 гривень (розмір отриманої знижки)
- 691,2 - 518,4 = 172,8 гривні (кінцева сума, яку варто сплатити за світло).
Отже, родина військового, що має право на соціальний захист від держави, в такому випадку сплатить за світло 172,8 гривень замість 691,2 гривні.
Які ще пільги доступні для УБД?
Учасники бойових дій можуть отримати земельні ділянки певних розмірів для різних цілей, але під час воєнного стану безоплатна передача таких ділянок заборонена.
В Україні доступні й інші пільги для УБД. Військові отримують пільги на медичне обслуговування, комунальні послуги, транспорт та трудові права, включаючи безкоштовні ліки, знижки на оплату послуг і пріоритетне працевлаштування.