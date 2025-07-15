13 пільг для ветеранів праці в Україні

Ветерани праці в Україні мають право на низку пільг. Серед них – медичні, трудові й транспортні.

Хто має статус ветерана праці?

Ветеранами праці в Україні визнаються особи, які тривалий час працювали та мають відповідний стаж роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

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До ветеранів праці належать:

Чоловіки зі стажем 40 років та жінки зі стажем 35 років, які вийшли на пенсію;

Громадяни, які отримують пенсію на пільгових умовах (підземні роботи, особливо шкідливі та важкі умови праці): жінки зі стажем 25 років, а чоловіки зі стажем 30 років;

Особи, які вийшли на пенсію за вислугу років: жінки зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років;

Особи з фізичними особливостями, а саме громадяни, які мають діагноз гіпофізарний нанізм (ліліпути) або диспропорційний карликовий ріст: жінки – 25 років стажу, а чоловіки – 30 років;

Люди I та II групи інвалідності, якщо їхній трудовий стаж становить не менше 15 років.

Які пільги мають ветерани праці?

Громадянам доступні різні види пільг:

Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; Першочергове безплатне зубопротезування, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування; Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок; Переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів; Звільнення від плати за землю; Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі); Безоплатне користування громадським автотранспортом у сільській місцевості (крім таксі); Право на безкоштовний проїзд у приміському залізничному та водному транспорті, а також на приміських автобусних маршрутах у межах області.

Пільговий проїзд надається за умови, що середньомісячний дохід сім’ї ветерана за останні шість місяців не перевищує межі, встановленої для отримання податкової соціальної пільги.