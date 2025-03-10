Виробникам тепла для населення пропонують продовжити пільгові тарифи

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує підвищити пільгові ціни на газ. Так теплогенеруючі організації та бюджетні установи зможуть так діяти ще рік.

Пільгові тарифи для виробників тепла

Станом на зараз особливі умови постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам лише до 30 квітня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на проєкт постанови Кабміну.

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У пояснювальній записці йдеться про те, виникла необхідність подовжити постачання природного газу через:

продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України в міжопалювальний період 2025 року;

визначення чітких передумов для підготовки до нового опалювального періоду 2025/2026 років;

безперебійного надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям в опалювальний період 2025/2026 років.

Важливо! Продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення (тобто пільгових тарифів) пропонують до 31 березня 2026 року.