Росія зможе обходити нафтове ембарго, але це вплине на її дохід, – експерт

У зв'язку із санкціями на імпорт російської морської нафти, що набирають чинності 5 грудня, прибутки країни-агресорки можуть значно скоротитися. Втім, Росія може спробувати обійти санкції, спробувавши приховати проходження своєї нафти при постачаннях.

Як Росія може спробувати обійти санкції

Для того, щоб приховати джерело походження нафти, Росія може перепродавати її через треті компанії – розповів 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук.

Росія може спробувати перепродавати нафту через треті компанії, змішуючи свої нафту з тією, що прямує до інших напрямків. Є дуже великі танкери, куди можуть зливати нафту з різних місць, щоб потім транспортувати її далі,

– пояснив Борис Кушнірук

Експерт наголошує, що у такому випадку прибутки Росії від нафти суттєво зменшаться. Навіть частково обходячи заборону, агресорка втрачатиме значну частину своїх контрактів, а нафта, експортована у такий спосіб, коштуватиме значно дешевше.

Крім того, почнуться розслідування щодо пунктів призначення усіх танкерів, що знаходяться у світовому океані. Таким чином можна буде ідентифікувати судновласників, які перевозять нафту, приховуючи, що це нафта з Росії.

– зазначає економіст

Він додав, санкції Заходу будуть довготривалими та не послабляться навіть після української перемоги. Тиск на головне джерело прибутків Росії зрештою змусить її піти на поступки.

Росія формує тіньовий флот танкерів

За інформацією Bloomberg, у світі створюється масштабний танкерний флот з невідомими власниками. Ймовірно, він і слугуватиме для обходження Росією санкцій. Велика частина російських потоків буде оброблятися складною мережею кораблів, власників, портів і безпечних проходів, де домінують організації, які все ще бажають мати справу з Росією.

Однак, пошук Росією нових страхувальників стане набагато складнішим питанням, адже найбільший ринок страхувальних послуг знаходиться у Європі. Незастраховані російські танкери не зможуть вийти на маршрути.

Якою буде стеля цін на російську нафту