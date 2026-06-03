Північний обхід Рівного запустили: Кулеба заявив про нові можливості для сполучення з кордоном

В Україні відкрили транспортний шлях в обхід Рівного. Проєкт почали ще у 2019 році, але через війну призупиняли, нині ж дорога має зміцнити українську економіку та забезпечити швидше сполучення з кордоном.

Що відомо про нову дорогу?

Про те, на що вплине новий маршрут, йдеться в повідомленні Олексія Кулеби.

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Міністр розвитку громад та територій України заявив, що в Україні запустили Північний обхід Рівного.

Нова дорога з протяжністю в 14,5 кілометрів має покращити сполучення між регіонами. Водночас мета проєкту – швидкий вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп. А також до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні:

Ягодин;

Устилуг;

Угринів.

Водночас посадовець зазначив, що рішення має переваги для транспортної системи й держави загалом. Тобто у Рівному зможуть розвантажити дороги від транзитного транспорту. Зокрема для регіону відкриваються нові можливості розвитку.

Держава теж матиме користь, адже дорога в обхід Рівного дозволить:

посилити логістику;

зміцнити економічні зв'язки;

мати міжнародний транспортний коридор.

Зауважте! З 14,5 кілометрів всієї ділянки дороги – 6 кілометрів добудували, як нову дорогу; 4 кілометри реконструювали; 4,5 кілометра дороги та штучних споруд відремонтували.

Зокрема зазначається, що проєкт почали ще у 2019 році. Однак з початком війни роботи призупинили. Через те що почалися руйнування недобудованих мостових споруд, могли б бути значні збитки. Тож, один із найбільших дорожніх проєктів потрібно було завершити якнайшвидше.

Водночас Кулеба додав, що проєкт має особливе значення під час війни. Новий шлях підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів. Також підвищує стійкість транспортної системи.

Нагадаємо, щодо залізничного сполучення є ризик, що влітку не вистачатиме квитків на всіх охочих. Адже через російські обстріли 46 пасажирських вагонів Укрзалізниці знищено. Ще 200 пошкоджених вагонів потребують ремонту.

Укрзалізниця радить планувати подорожі та поїздки завчасно. Це зокрема пов'язано з тим, що попит в літній сезон зростає, а кількість вагонів – навпаки.