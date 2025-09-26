У Росії заявили, що вцілілу ділянку газопроводів Північний потік з Росії до Німеччини можна швидко ввести в експлуатацію. Мова йде про ті частини, які були підірвані три роки тому.

Що Пєсков сказав про Північний потік?

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Залишилася гілка, її можна запустити хоч зараз,

– сказав журналістам Дмитро Пєсков.

Система Nord Stream складається з двох подвійних газопроводів:

Nord Stream 1 (NS1); Nord Stream 2 (NS2).

Вони проходять по дну Балтійського моря до Німеччини. Після вибухів 2022 року неушкодженою залишилася лише одна з чотирьох ниток – частина NS2.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у травні, що забезпечення того, аби Nord Stream 2 так і не запрацював, було частиною зусиль із посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів про завершення війни в Україні.

Зауважте! Пєсков висловив сподівання, що розслідування вибухів під керівництвом Німеччини буде завершене.

Як зазначає Reuters, минулого місяця в Італії був заарештований громадянин України за підозрою в участі в атаках, у яких Росія прямо звинувачує Київ.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи, а Україна заперечує будь-яку причетність,

– йдеться у матеріалі.

І Москва, і Захід описували ці вибухи 26 вересня 2022 року як акт диверсії, що відрізав значну частину постачань російського газу до Європи. Зокрема у п’ятницю, 26 вересня, Пєсков знову повторив позицію Кремля, що Сполучені Штати частково винні в організації атак.

Хто, скажімо, це схвалив? Ну, очевидно, що без відома адміністрації Байдена у США такі дії з боку України та київського режиму були б неможливими,

– сказав Пєсков.

Зверніть увагу! США заперечують будь-яку участь у вибухах.

Що відомо про українця, якого звинувачують у підриві?

В Італії затримали українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік". Про це повідомили у прокураторі Німеччини.

Події відбулися 20 серпня ввечері в провінції Ріміні. Чоловіка ідентифікували як Сергія К.

Його заарештували на підставі європейського ордера.

Що розповів сам українець у суді?