Відновлення Північного потоку: у Кремлі зробили несподівану заяву
- У Росії заявили, що вцілілу ділянку газопроводів Північний потік можна швидко ввести в експлуатацію.
- Після вибухів 2022 року неушкодженою залишилася лише одна з чотирьох ниток.
У Росії заявили, що вцілілу ділянку газопроводів Північний потік з Росії до Німеччини можна швидко ввести в експлуатацію. Мова йде про ті частини, які були підірвані три роки тому.
Що Пєсков сказав про Північний потік?
Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Залишилася гілка, її можна запустити хоч зараз,
– сказав журналістам Дмитро Пєсков.
Система Nord Stream складається з двох подвійних газопроводів:
- Nord Stream 1 (NS1);
- Nord Stream 2 (NS2).
Вони проходять по дну Балтійського моря до Німеччини. Після вибухів 2022 року неушкодженою залишилася лише одна з чотирьох ниток – частина NS2.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у травні, що забезпечення того, аби Nord Stream 2 так і не запрацював, було частиною зусиль із посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів про завершення війни в Україні.
Зауважте! Пєсков висловив сподівання, що розслідування вибухів під керівництвом Німеччини буде завершене.
Як зазначає Reuters, минулого місяця в Італії був заарештований громадянин України за підозрою в участі в атаках, у яких Росія прямо звинувачує Київ.
Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи, а Україна заперечує будь-яку причетність,
– йдеться у матеріалі.
І Москва, і Захід описували ці вибухи 26 вересня 2022 року як акт диверсії, що відрізав значну частину постачань російського газу до Європи. Зокрема у п’ятницю, 26 вересня, Пєсков знову повторив позицію Кремля, що Сполучені Штати частково винні в організації атак.
Хто, скажімо, це схвалив? Ну, очевидно, що без відома адміністрації Байдена у США такі дії з боку України та київського режиму були б неможливими,
– сказав Пєсков.
Зверніть увагу! США заперечують будь-яку участь у вибухах.
Що відомо про українця, якого звинувачують у підриві?
В Італії затримали українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік". Про це повідомили у прокураторі Німеччини.
Події відбулися 20 серпня ввечері в провінції Ріміні. Чоловіка ідентифікували як Сергія К.
Його заарештували на підставі європейського ордера.
Що розповів сам українець у суді?
Українець, якого звинувачують у підриві Північних потоків, відкинув звинувачення під час судового засідання. Він заявив, що на момент підриву перебував в Україні.
Зокрема ЗМІ назвали повне ім'я чоловіка та надали більше інформації про нього.