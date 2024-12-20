Навіть попри санкції: США дозволили Туреччині платити за газ через Газпромбанк

Туреччина заявила, що Сполучені Штати звільнили її від санкцій щодо російського Газпромбанку. Так Анкарі дозволили оплачувати імпорт газу.

Яким було рішення США щодо Туреччини

Про це міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар повідомив Bloomberg, пише 24 канал з посиланням на видання.

Читайте також Угорщина просить США зробити виняток з санкцій слідом за Туреччиною

Міністр розповів, що зможе продовжувати здійснювати платежі за газ через Газпромбанк. Це стало можливим після серії переговорів з американськими посадовцями.

Санкції США, накладені минулого місяця на Газпромбанк – ключову фінансову установу, яку використовують країни для забезпечення потоків природного газу, – викликали занепокоєння у багатьох країнах, зокрема в Європейському Союзі,

– пише Bloomberg.

Так ці санкції стали перешкодою для тих, хто використовує російський банк для здійснення платежів. Зокрема Угорщина також оголосила, що отримала звільнення від санкцій.

Алпарслан Байрактар раніше зазначав, що Туреччина потребує виключення з санкцій. В інакшому випадку вона ризикує потрапити під їхню дію.

Цікаво! За офіційними даними, понад третини імпорту природного газу Туреччини припадає на Росію. Однак Міністерство фінансів США поки ніяк не коментувало цю ситуацію.