Каким было решение США в отношении Турции

Об этом министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил Bloomberg, пишет 24 канал со ссылкой на издание.

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Министр рассказал, что сможет продолжать осуществлять платежи за газ через Газпромбанк. Это стало возможным после серии переговоров с американскими чиновниками страна

Санкции США, наложенные в прошлом месяце на Газпромбанк – ключевое финансовое учреждение, которую используют страны для обеспечения потоков природного газа, – вызвали беспокойство во многих странах, в частности в Европейском Союзе,

– пишет Bloomberg.

Так эти санкции стали препятствием для тех, кто использует российский банк для осуществления платежей. В частности Венгрия также объявила, что получила освобождение от санкций.

Алпарслан Байрактар ранее отмечал, что Турция нуждается в исключении из санкций. В противном случае она рискует попасть под их действие.

Интересно! По официальным данным, более трети импорта природного газа Турции приходится на Россию. Однако Министерство финансов США пока никак не комментировало эту ситуацию.