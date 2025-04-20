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Економіка Тарифи Нова сума в платіжках: комуналка в травні зросте на тисячу гривень
20 квітня, 07:04
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Нова сума в платіжках: комуналка в травні зросте на тисячу гривень

Катерина Добровольська
Основні тези
  • З 1 травня 2025 року в Україні запроваджується окрема плата за розподіл газу, що збільшує витрати на комунальні послуги.
  • Мешканці отримуватимуть додаткову платіжку за технічне обслуговування газових мереж, вартість якого варіюється від 100 до 1 000 гривень залежно від кількості мешканців.

Від 1 травня 2025 року для багатьох українців зростуть витрати на оплату комунальних послуг. Причиною є запровадження окремої плати за розподіл газу.

Додаткова платіжка за газ у травні

Українцям доведеться сплачувати за технічне обслуговування будинків у травні. Ця послуга включає, зокрема, перевірку газових мереж та обладнання, повідомляють “Газмережі”, передає 24 Канал.

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Мешканці багатоквартирних будинків отримують так звану третю платіжку за газ – це оплата за перевірку технічного стану газових мереж, що забезпечує їхню безпеку.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку, а саме:

  • якщо будинку менш як 25 років – огляд проводять раз на п’ять років;
  • якщо більше – раз на три роки.

Скільки коштує техобслуговування газових мереж

Ціна на технічне обслуговування газових труб і обладнання, що подає газ до будинку, варіюється залежно від кількості мешканців. У середньому сума може становити від 100 до 1 000 гривень.