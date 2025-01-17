Платити за електроенергію тепер потрібно менше: яке рішення прийняв уряд

Уряд затвердив зміни у тарифі на електроенергію для власників електроопалювальних установок. Тепер вони зможуть витрачати менше.

Який тепер тариф на електроенергію

Тепер власники електроопалювальних установок відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кіловат-годин.

Читайте також Під час війни Україна вийшла на рекордний рівень ВВП на душу населення

Нагадаємо! Зараз тариф на електроенергію в Україні – 4,32 гривні за кіловат-годину. Він не змінюватиметься щонайменше до кінця опалювального сезону.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Також передбачено пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тисяч кіловат-годин електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом.

Шмигаль зазначив, що для виправлення цієї ситуації було ухвалено постанову про диференціацію пільгового тарифу через механізм ПСО.

Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення,

– сказав Шмигаль.

Зверніть увагу! Платити за електроенергію можна менше, якщо встановити правильний лічильник.