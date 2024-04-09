Квитанції за комуналку: що зміниться для абонентів навесні

Більшість українців отримують платіжки щомісяця у паперовому вигляді. Згодом ця тенденція може зникнути.

Як зміняться платіжки

Зараз платіжки доступні у електронному форматі Є імовірність, що згодом від паперових бланків можуть відмовитись зовсім.

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Електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг має таку саму юридичну силу, як паперовий, адже електронний формат – це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення,

– йдеться у повідомленні

Перехід на електронні платіжки має багато переваг, зокрема, своєчасність отримання послуг. Однак, значні труднощі можуть виникнути з інформуванням пенсіонерів, які не мають необхідної техніки або навичок.

Як відмовитись від паперового бланка

Абонент може відмовитись від паперових платіжок самостійно. Для цього необхідно дотримуватись такої інструкції:

Зайдіть в особистий кабінет, посилання тут.

Оберіть розділ, відповідно до того, від яких паперових бланків ви хочете відмовитись.

Натисніть "Налаштування повідомлень".

Підтвердіть відмову через повідомлення на електронну пошту.

Обмежено можливість відмови від паперового рахунку за тими адресами, де балансоутримувачем є ЖБК, ОСББ, ТОВ, які замовляють друк рахунків-повідомлень за договорами на надання послуг з ЦКС / ГЕРЦ,

– попереджають представники організації

Після відмови платіжки надходитимуть вам у електронному форматі. Зауважте, що оновлення відбуваються до 9 числа кожного місяця.