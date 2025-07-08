Нові тарифи Трампа: в адміністрації президента США відбулася плутанина щодо мит

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує розпочати розсилку листів торговим партнерам країни з повідомленням про нові тарифи. Це відбувається на тлі плутанини щодо набуття чинності нових мит.

Що відомо про нові тарифи Трампа

Адміністрація президент США повідомила, що листи будуть надіслані тим торговим партнерам, з якими не буде досягнуто угоди до 9 липня, з повідомленням про підвищення тарифів, що набуде чинності 1 серпня, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Це може бути 12, може 15. І ми також уклали угоди, тож буде комбінація листів і угод, які вже укладені,

– сказав Трамп.

Оголошена раніше 90-денна пауза щодо тарифів закінчується 9 липня. Тому американського президента запитали, чи нові ставки набудуть чинності цього тижня чи 1 серпня, як припускали деякі чиновники.

Ні, тарифи будуть, тарифи, тарифи будуть такими, як вони є. Я думаю, що ми владнаємо з більшістю країн до 9 липня, так. Або лист, або угода,

– зазначив Дональд Трамп.

Відчувши плутанину, міністр торгівлі Говард Латнік додав, що тарифи набудуть чинності 1 серпня. Однак "президент визначає ставки і домовляється зараз".

У квітні Трамп оголосив базову тарифну ставку у 10% для більшості країн та додаткові мита, що можуть сягати 50%. Проте згодом відклав дату набрання чинності для всіх ставок, крім 10% мита, до 9 липня.

Нова дата – 1 серпня – надає країнам ще три тижні відстрочки, але водночас занурює імпортерів у тривалий період невизначеності через відсутність чіткості щодо тарифів,

– пояснили у матеріалі.

У власній соцмережі Truth Social Трамп написав, що США почнуть доставляти "ТАРИФНІ Листи та/або Угоди" з полудня за східноамериканським часом у понеділок.

Зауважте! Він також пригрозив додатковим митом у 10% для країн БРІКС після того, як лідери цього блоку оприлюднили спільну заяву, в якій висловили "серйозне занепокоєння через зростання односторонніх тарифних заходів".

Як заяви Трампа впливають на світ

Фондові ринки в Азії у понеділок просіли на тлі плутанини щодо фактичної дати введення тарифів. Наприклад, японський Nikkei втратив 0,3%, а південнокорейські акції впали на 0,7%. Водночас широкий індекс MSCI для акцій Азії та Тихоокеанського регіону (крім Японії) знизився на 0,1%.

Європейські акції показали змішану динаміку. У Великій Британії блакитний індекс FTSE 100 просів на 0,3%. Німецький Dax зріс на 0,3%, а французький Cac 40 залишився майже без змін. Індекс Stoxx Europe 600, що відстежує найбільші компанії континенту, також залишився без змін.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю в інтерв’ю CNN заявив, що найближчими днями можуть бути оголошені кілька великих торгових угод.

Важливо! Бессент також зазначив, що США надішлють листи до 100 дрібніших країн, з якими країна має невеликий обсяг торгівлі, повідомивши їх, що вони зіткнуться з підвищенням тарифів, уперше встановлених 2 квітня, але призупинених до 9 липня.