Не за пів року, а понад рік: за скільки можна побудувати 1 гігават від Зеленського

Чимало експертів критикують прогноз щодо побудови гігавата генерації до кінця 2024 року, вважаючи, що такий план здійснити нереально. Щонайменше на це потрібно виділити понад рік.

Гігават Зеленського побудувати швидко нереально

Для 24 Каналу експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко прокоментував заяву Зеленського щодо побудови до кінця цього року 1 гігавата газової маневреної генерації. На його думку, зробити це за такий короткий проміжок часу майже нереально.

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Водночас Омельченко наголошує, що рух у напрямку газової маневреної генерації є правильний.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Побудова оцього 1 гігавата генерації залежить від багатьох чинників. Це і черга на замовлення, постачання відповідного обладнання, встановлення тощо.

Через те, що на такі замовлення в Європі здебільшого черги, а крім того, треба ще час на розробку та підключення проєкту, то найімовірніше, що побудувати гігават генерації вдасться не до кінця 2024 року, а за 16 – 18 місяців.

Потрібно витратити десь понад рік, а якщо більш точно – десь 16 – 18 місяців для реалізації,

– резюмує Омельченко.

Знадобиться навіть більше, ніж рік

Водночас експерт Юрій Корольчук під час розмови з 24 Каналом пояснив, що у заяві Зеленського йшлося саме про генерацію до 1 гігавата (1 000 мегаватів). Відтак це може бути навіть 200 чи 300 мегаватів. Крім того, йшлося саме про приватні компанії та потреби для бізнесу.

Водночас якщо ж говорити про реалізацію плану щодо гігавата маневреної генерації, то, на думку Корольчука, на це треба від 5 років.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Технічно таке побудувати до кінця цього року неможливо. Наприклад від 2 до 4 блоків газової електростанції по 250 мегаватів будуються десь від 5 років мінімум.

Експерт зауважує, що навіть для країн, які мають власне виробництво турбін для таких електростанцій, або ж мають налагоджені відносини з виробниками турбін, потрібно доволі багато часу для побудови генерації.