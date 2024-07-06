Не за полгода, а больше года: за сколько можно построить 1 гигаватт от Зеленского

Многие эксперты критикуют прогноз по построению гигаватта генерации до конца 2024 года, считая, что такой план осуществить нереально. По меньшей мере на это нужно выделить более года.

Гигаватт Зеленского построить быстро нереально

Для 24 Канала эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко прокомментировал заявление Зеленского о построении до конца этого года 1 гигаватта газовой маневренной генерации. По его мнению, сделать это за такой короткий промежуток времени почти нереально.

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В то же время Омельченко отмечает, что движение в направлении газовой маневренной генерации является правильным.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Построение этого 1 гигаватта генерации зависит от многих факторов. Это и очередь на заказ, поставки соответствующего оборудования, установка и тому подобное.

На такие заказы в Европе в основном очереди, а кроме того, надо еще время на разработку и подключение проекта, то вероятнее всего, что построить гигаватт генерации удастся не до конца 2024 года, а за 16 – 18 месяцев.

Нужно потратить где-то более года, а если более точно – где-то 16 – 18 месяцев для реализации,

– резюмирует Омельченко.

Понадобится даже больше, чем год

В то же время эксперт Юрий Корольчук во время разговора с 24 Каналом объяснил, что в заявлении Зеленского речь шла именно о генерации до 1 гигаватта (1 000 мегаватт). Поэтому это может быть даже 200 или 300 мегаватт. Кроме того, речь шла именно о частных компаниях и потребности для бизнеса.

В то же время если же говорить о реализации плана относительно гигаватта маневренной генерации, то, по мнению Корольчука, на это надо от 5 лет.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Технически такое построить до конца этого года невозможно. Например от 2 до 4 блоков газовой электростанции по 250 мегаватт строятся где-то от 5 лет минимум.

Эксперт отмечает, что даже для стран, которые имеют собственное производство турбин для таких электростанций, или имеют налаженные отношения с производителями турбин, нужно довольно много времени для построения генерации.