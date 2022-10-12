Кличко розповів, чи затримається початок опалювального сезону у Києві через атаку росіян
Джерело:"Вечірній Київ"
Попри масовану ракетну атаку росіян, опалення у столиці України підключать за графіком. Як сказав сам мер Києва Віталій Кличко, у Києві не будуть вносити змін у графік початку опалювального сезону.
Кличко додав, що з 7 жовтня у місті вже підключають до тепла заклади соціальної сфери (лікарні, школи, садки та інші установи сфери) за індивідуальними заявками керівників цих закладів.
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Станом на 12 жовтня, жодних змін у графіку початку опалювального сезону не планується.
Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов'язково зважатимемо на погодні умови і поінформуємо киян про включення тепла,
– сказав Віталій Кличко.
Також він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема:
- утеплити вікна в оселях та під'їздах,
- придбати теплі речі.
"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", – додав він.
Як підготуватись до опалювального сезону
- У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.
- Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.
- Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.
- Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.
- Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.
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