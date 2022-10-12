Кличко розповів, чи затримається початок опалювального сезону у Києві через атаку росіян

12 жовтня 2022 , 15:27
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Джерело:

"Вечірній Київ"

Попри масовану ракетну атаку росіян, опалення у столиці України підключать за графіком. Як сказав сам мер Києва Віталій Кличко, у Києві не будуть вносити змін у графік початку опалювального сезону.

Кличко додав, що з 7 жовтня у місті вже підключають до тепла заклади соціальної сфери (лікарні, школи, садки та інші установи сфери) за індивідуальними заявками керівників цих закладів.

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Станом на 12 жовтня, жодних змін у графіку початку опалювального сезону не планується. 

Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов'язково зважатимемо на погодні умови і поінформуємо киян про включення тепла,
– сказав Віталій Кличко.

Також він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема:

  • утеплити вікна в оселях та під'їздах,
  • придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", – додав він.

Як підготуватись до опалювального сезону

  • У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.
  • Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.
  • Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.
  • Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.
  • Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.

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Автор: Альона Захарова