Кличко добавил, что с 7 октября в городе уже подключают к теплу учреждения социальной сферы (больницы, школы, сады и другие учреждения сферы) по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

Отопительный сезон в Украине: как подготовиться к самой сложной зиме за последние 30 лет

По состоянию на 12 октября никаких изменений в графике начала отопительного сезона не планируется.

Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Относительно всех других (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и проинформируем киевлян о включении тепла,

– сказал Виталий Кличко.

Также он порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону .

утеплить окна в домах и подъездах,

купить теплые вещи.

"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", – добавил он.

Как подготовиться к отопительному сезону

В Министерстве регионального развития советуют украинцам позаботиться о проведении бытовой термомодернизации.

Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации, то есть отодвинуть от них мебель, убрать задерживающие тепло шторы.

Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла целого многоквартирного дома.

Эксперты советуют отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны. Можно проверить, чтобы на лестничных клетках тоже не было дыр, которые будут пропускать тепло.

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