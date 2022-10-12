Кличко додав, що з 7 жовтня у місті вже підключають до тепла заклади соціальної сфери (лікарні, школи, садки та інші установи сфери) за індивідуальними заявками керівників цих закладів.

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Станом на 12 жовтня, жодних змін у графіку початку опалювального сезону не планується.

Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов'язково зважатимемо на погодні умови і поінформуємо киян про включення тепла,

– сказав Віталій Кличко.

Також він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема:

утеплити вікна в оселях та під'їздах,

придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", – додав він.

Як підготуватись до опалювального сезону

У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.

Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.

Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.

Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.

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