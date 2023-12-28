Де у Європі найбільші податки на автомобілі

На території ЄС значно відрізняються податки на купівлю авто серед її країн-учасників. Зокрема Туреччина накладає багато податкових навантажень, тоді як Франція, навпаки, сприяє купівлі.

Де найбільше податків на авто

Податки на придбання, використання та реєстрацію авто, це традиційний спосіб держав повернути до бюджету кошти. Наприклад більшість країн Європи та Туреччини накладають 20% ПДВ на купівлю нового транспорту.

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Де ПДВ вищий:

Угорщина – 27%;

Швеція – 25%;

Данія – 25%;

Хорватія – 25%.

Проте в Європі існують й інші види податків, зокрема спрямовані на покращення стану екології. Саме вони й створюють велику різницю у цінах при купівлі авто у різних країнах.

До прикладу, щоб купити електромобіль категорії "А" у більшості країн ЄС, доведеться заплатити від 31 до 39 тисяч євро. Проте у Франції він коштуватиме десь 26,9 тисячі євро, а у Туреччині – 59,1 тисячі.

Таке ціноутворення Франції зумовлене так званим "зеленим бонусом" – країна сприяє купівлі більш екологічного транспорту, тому покриває частину витрат та податки на його купівлю. В інших країнах цей бонус менший, а в Туреччині взагалі відсутній. Саме тому вартість цього типу авто значно відрізняється.

Окрім ПДВ у Туреччині є ще податок "на розкіш", тому у цій країні купувати транспорт найменш вигідно. Для наочності, автомобіль із ДВЗ вартістю близько 47,5 тисяч євро після сплати усіх податків обійдеться аж у 179,2 тисячі євро.

У інших країнах ціна разом з податками на цей же автомобіль така: