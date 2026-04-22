Грошей катастрофічно не вистачає: Путін хоче "потрусити" компанії та банки

У Росії розглядають можливість запровадити податок на надприбутки для деяких сировинних компаній та банків. Кремль шукає додаткові кошти, щоб покрити дефіцит бюджету, оскільки витрати на війну в Україні зростають.

Кого хочуть обкласти податками?

За словами обізнаних джерел, наразі Міністерство фінансів Росії працює над новим податком, пише Bloomberg.

Наразі остаточного рішення ще не ухвалили. Детальні обговорення можуть розпочатися у другій половині року 2026 року.

Однак вже зараз серед можливих платників нового податку називають великі гірничі підприємства:

компанію "Полюс"; яка є найбільшим видобувником золота в Росії;

комплекс "Норнікель", який вважається одним із найбільших у світі виробників нікелю та паладію;

а також низку приватних банків.

Джерела зазначають, що обговорення нового податку активізувалося після закритої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з групою мільярдерів у березні. Тоді один із бізнесменів запропонував зробити значний внесок до бюджету, і у Кремлі це сподобалося.

Ідея нового збору з’явилася на тлі того, що економіка Росії, ймовірно, скоротилася в першому кварталі: виробництво впало майже на 2% у перші два місяці року – це перше квартальне падіння з початку 2023 року,

– пише видання.

Важливо! Річ у тім, що багато галузей російської економіки перебувають під тиском через санкції та зниження попиту. Але окремі сектори залишаються відносно стійкими завдяки вигідним експортним цінам, наприклад, той же "Норнікель".

Які ще податки запроваджують в Росії?

Минулого року російська економіка почала сповільнюватися, а дефіцит бюджету різко зріс через високі витрати на війну в Україні. Це змусило владу шукати додаткові джерела доходів.

Так, у 1 січня 2026 року у Росії підняли ПДВ з 20% до 22%. Після такого підвищення, він став одним з найбільших у світі.

Також влада ініціювала новий податок на імпортні товари, щоб забезпечити додаткові надходження до бюджету, розповіли в СЗРУ.

Однак виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 каналу зауважив, що нові податки лише знищують стимули для розвитку економіки.

Бюджет треба наповнювати, а де брати гроші з практично мертвої економіки, яка вже з початку року демонструє падіння ВВП? Тому шукають додаткові джерела – і це вкрай непопулярно серед бізнесу,

– пояснив експерт.

Який дефіцит бюджету Росії?