Грошей катастрофічно не вистачає: Путін хоче "потрусити" компанії та банки
- У Росії обговорюють запровадження податку на надприбутки для великих сировинних компаній та банків, щоб покрити дефіцит бюджету через зростання витрат на війну в Україні.
- Економіка Росії скоротилася в першому кварталі 2023 року, і багато галузей під тиском санкцій, хоча деякі сектори, як "Норнікель", залишаються стійкими завдяки вигідним експортним цінам.
У Росії розглядають можливість запровадити податок на надприбутки для деяких сировинних компаній та банків. Кремль шукає додаткові кошти, щоб покрити дефіцит бюджету, оскільки витрати на війну в Україні зростають.
Кого хочуть обкласти податками?
За словами обізнаних джерел, наразі Міністерство фінансів Росії працює над новим податком, пише Bloomberg.
Наразі остаточного рішення ще не ухвалили. Детальні обговорення можуть розпочатися у другій половині року 2026 року.
Однак вже зараз серед можливих платників нового податку називають великі гірничі підприємства:
- компанію "Полюс"; яка є найбільшим видобувником золота в Росії;
- комплекс "Норнікель", який вважається одним із найбільших у світі виробників нікелю та паладію;
- а також низку приватних банків.
Джерела зазначають, що обговорення нового податку активізувалося після закритої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з групою мільярдерів у березні. Тоді один із бізнесменів запропонував зробити значний внесок до бюджету, і у Кремлі це сподобалося.
Ідея нового збору з’явилася на тлі того, що економіка Росії, ймовірно, скоротилася в першому кварталі: виробництво впало майже на 2% у перші два місяці року – це перше квартальне падіння з початку 2023 року,
– пише видання.
Важливо! Річ у тім, що багато галузей російської економіки перебувають під тиском через санкції та зниження попиту. Але окремі сектори залишаються відносно стійкими завдяки вигідним експортним цінам, наприклад, той же "Норнікель".
Які ще податки запроваджують в Росії?
Минулого року російська економіка почала сповільнюватися, а дефіцит бюджету різко зріс через високі витрати на війну в Україні. Це змусило владу шукати додаткові джерела доходів.
Так, у 1 січня 2026 року у Росії підняли ПДВ з 20% до 22%. Після такого підвищення, він став одним з найбільших у світі.
Також влада ініціювала новий податок на імпортні товари, щоб забезпечити додаткові надходження до бюджету, розповіли в СЗРУ.
Однак виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 каналу зауважив, що нові податки лише знищують стимули для розвитку економіки.
Бюджет треба наповнювати, а де брати гроші з практично мертвої економіки, яка вже з початку року демонструє падіння ВВП? Тому шукають додаткові джерела – і це вкрай непопулярно серед бізнесу,
– пояснив експерт.
Який дефіцит бюджету Росії?
За оцінками української розвідки, у 2026 році російський бюджет може зіткнутися з величезним дефіцитом – на рівні 8–10 трильйонів рублів. Такий розрив між доходами і витратами вже зараз виглядає загрозливим для фінансової стабільності країни.
Лише за перші два місяці року дефіцит бюджету Росії зріс до 3,45 трильйона рублів, що становить близько 1,5% ВВП. Фактично цей показник майже досяг рівня, який планувався на весь рік.
Водночас російська влада може занижувати реальний масштаб проблеми приблизно на 30 мільярдів доларів. Схожа ситуація і з інфляцією: замість офіційно заявлених 5,86% реальне зростання цін, ймовірно, наближається до 15%.