Мінфін Росії пропонує вдарити по "іноземних агентах". Серед обмежень – підвищення ПДФО.

Як і чому хочуть підвищити ПДФО в Росії?

Єдину ставку ПДФО для іноагентів можуть підвищити до 30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін Росії.

Дивіться також Росія не прийме поразку, – політолог спрогнозував протести після виборів у Молдові

Також запропонували обмежити іноземних агентів у використанні податкових послаблень та заборонити їм отримувати податкові відрахування на довгострокові вкладення (інвестиції).

Звільнення від податків з доходів під час продажу активів і оподаткування доходів під час дарування та успадкування також буде для них недоступне.

Водночас організації, які виконують функції іноземного агента, не зможуть використати податкові пільги. Це ж торкнеться і юросіб із прямою чи непрямою часткою участі іноагентів у статутному капіталі від 10%.

Наприклад, організаціям, яким надали відповідний статус, пропонується заборонити застосовувати знижені ставки з податку на прибуток і користуватися правом звільнення від оподаткування доходів у вигляді безоплатно отриманого майна.

Які ще податки в Росії підвищують?

Наприкінці вересня Мінфін Росії оголосив про підвищення ПДВ до 22%, що може спричинити стрибок цін та інфляцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Тоді голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав підвищення ПДВ "найнеприємнішою для бізнесу та населення податковою новацією". Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомив Мінфін.

Передбачається, що поправки до Податкового кодексу Росії, що передбачають, серед іншого, підвищення ПДВ, набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Що відомо про бюджет Росії?