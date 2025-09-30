Обновленные налоги: в России хотят повысить НДФЛ для иноагентов
- Минфин России предлагает повысить НДФЛ для иноагентов до 30% и ограничить их в налоговых послаблениях и вычетах.
- Также планируется повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года, что может привести к росту цен и инфляции.
Минфин России предлагает ударить по "иностранным агентам". Среди ограничений – повышение НДФЛ.
Как и почему хотят повысить НДФЛ в России?
Единую ставку НДФЛ для иноагентов могут повысить до 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин России.
Также предложили ограничить иностранных агентов в использовании налоговых послаблений и запретить им получать налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции).
Освобождение от налогов с доходов при продаже активов и налогообложение доходов при дарении и наследовании также будет для них недоступно.
В то же время организации, выполняющие функции иностранного агента, не смогут использовать налоговые льготы. Это же коснется и юрлиц с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.
Например, организациям, которым предоставили соответствующий статус, предлагается запретить применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.
Какие еще налоги в России повышают?
В конце сентября Минфин России объявил о повышении НДС до 22%, что может вызвать скачок цен и инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Тогда председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией". Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщил Минфин.
Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие, среди прочего, повышение НДС, вступят в силу с 1 января 2026 года.
Что известно о бюджете России?
В России внесли в Думу проект бюджета на три года с дефицитом, который составит триллионы рублей. Проект предусматривает повышение НДС до 22%, что принесет дополнительные доходы для финансирования обороны и безопасности.
Расходы на национальную оборону в России снизятся до 12,6 триллиона рублей в 2026 году. В частности, в 2025 году расходы составляли рекордные 13,5 триллионов рублей.
В целом федеральный бюджет России на 2026 год официально признан "военным" с основными расходами на оборону и военно-промышленный комплекс. Российские власти сокращают социальные программы и финансирование регионов, акцентируя на военных потребностях, что свидетельствует о приоритетности войны против Украины.