Податки для пенсіонерів: скільки мають платити літні люди, що працюють
- Пенсіонери, які працюють, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%) зі своєї заробітної плати.
- З зарплати в 10 000 гривень пенсіонер сплатить 1 800 гривень ПДФО та 500 гривень військового збору, отримуючи на руки 7 700 гривень.
Чимало українців навіть після виходу на пенсію продовжують працювати, щоб збільшити свій дохід. Тому пенсіонерів цікавить, чи необхідно їм платити податки з додаткового заробітку.
Які податки для пенсіонерів, що працюють?
Пенсіонери зобов'язані сплачувати усі ті самі податки, що й інші українці, які працюють, передає 24 Канал з посиланням ПФУ.
Із заробітної плати пенсіонерів вираховують:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18%;
- та військовий збір – 5%.
Візьмемо для прикладу пенсіонера, який заробляє 10 000 гривень на місяць. Йому необхідно сплатити такі податки:
- ПДФО – 10 000 гривень × 18% = 1 800 грн;
- військовий збір – 10 000 гривень × 5% = 500 грн.
Таким чином, загалом з такої зарплати у пенсіонера утримують податків на суму 2 300 гривень. Зарплата "на руки" складе 7 700 гривень.
Зауважте! ПДФО вираховується з більшості доходів українців: заробітної плати, премій, стипендій, виплат за цивільно-правовими договорами.
Чи оподатковується пенсія?
Більшість пенсій в Україні не оподатковується. Однак якщо розмір пенсійних виплат, перевищує три мінімальні заробітні плати, з них необхідно сплачувати податки, пише ПФУ.
- У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 гривень.
- Тобто податки сплачуються з пенсії, розмір якої складає понад 24 000 гривень.
Водночас під час обрахунку беруть до уваги усі джерела доходу пенсіонера – зарплату, дохід від оренди, дивіденди тощо. Якщо разом вони перевищують 24 000 гривень, тоді особі доведеться заплатити податки – від 15 до 20%.
Важливо! Розмір податку визначається залежно від суми доходу. Тобто чим більший дохід у пенсіонера, тим вища ставка податку застосовується.
З чого не потрібно платити податки?
З деяких доходів українці можуть не сплачувати податки. Це аліменти, різні форми соціальної допомоги, а також спадщина від близьких родичів. Так само не оподатковуються грошові компенсації за житло для військових.
Є й виплати, що не оподатковуються лише за певних умов. Оплата за навчання звільняється від податків, якщо не перевищує 24 тисяч гривень на місяць у 2025 році. Благодійна нецільова допомога також не обкладається податком, але її розмір не має бути більшим за 4 240 гривень на рік.
Стипендії не оподатковуються, якщо вони не перевищують 4 240 гривень щомісяця. Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції також можуть бути неоподатковуваними: до 96 тисяч гривень на рік для рослинництва та до 400 тисяч для тваринництва.