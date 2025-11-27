Укр Рус
27 ноября, 16:31
Налоги для пенсионеров: сколько должны платить работающие пожилые люди

Ирина Гайдук

  • Пенсионеры, работающие, должны платить налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%) со своей заработной платы.
  • С зарплаты в 10 000 гривен пенсионер уплатит 1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора, получая на руки 7 700 гривен.

Многие украинцы даже после выхода на пенсию продолжают работать, чтобы увеличить свой доход. Поэтому пенсионеров интересует, необходимо ли им платить налоги с дополнительного заработка.

Какие налоги для работающих пенсионеров,?

Пенсионеры обязаны платить все те же налоги, что и другие украинцы, которые работают, передает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

Из заработной платы пенсионеров вычитают:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%;
  • и военный сбор – 5%.

Возьмем для примера пенсионера, который зарабатывает 10 000 гривен в месяц. Ему необходимо уплатить следующие налоги:

  • НДФЛ – 10 000 гривен × 18% = 1 800 грн;
  • военный сбор – 10 000 гривен × 5% = 500 грн.

Таким образом, всего с такой зарплаты у пенсионера удерживают налогов на сумму 2 300 гривен. Зарплата "на руки" составит 7 700 гривен.

Заметьте! НДФЛ высчитывается с большинства доходов украинцев: заработной платы, премий, стипендий, выплат по гражданско-правовым договорам.

Облагается ли налогом пенсия?

Большинство пенсий в Украине не облагается налогом. Однако если размер пенсионных выплат, превышает три минимальные заработные платы, с них необходимо платить налоги, пишет ПФУ.

  • В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен.
  • То есть налоги уплачиваются с пенсии, размер которой составляет более 24 000 гривен.

В то же время при расчете принимают во внимание все источники дохода пенсионера – зарплату, доход от аренды, дивиденды и тому подобное. Если вместе они превышают 24 000 гривен, тогда лицу придется заплатить налоги – от 15 до 20%.

Важно! Размер налога определяется в зависимости от суммы дохода. То есть чем больше доход у пенсионера, тем выше ставка налога применяется.

С чего не нужно платить налоги?

  • С некоторых доходов украинцы могут не платить налоги. Это алименты, различные формы социальной помощи, а также наследство от близких родственников. Так же не облагаются налогом денежные компенсации за жилье для военных.

  • Есть и выплаты, что не облагаются налогом только при определенных условиях. Оплата за обучение освобождается от налогов, если не превышает 24 тысяч гривен в месяц в 2025 году. Благотворительная нецелевая помощь также не облагается налогом, но ее размер не должен быть больше 4 240 гривен в год.

  • Стипендии не облагаются налогом, если они не превышают 4 240 гривен ежемесячно. Доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции также могут быть необлагаемыми: до 96 тысяч гривен в год для растениеводства и до 400 тысяч для животноводства.