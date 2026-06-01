Находження до держбюджету первищили 100%: як це пов'язано з податками

В Україні наразі перевиконали план надходжень податків та зборів. Він виконаний на 103,7 %. Водночас додаткові надходження становили плюс 5,3 мільярда гривень.

Що відомо про податки у травні?

Надходження до загального фонду держбюджету – 148,8 мільярда гривень, про що повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, вона перерахувала основні джерела:

податок на прибуток підприємств – 68,6 мільярда гривень (плюс 12,6 мільярда гривень до плану);

ПДФО – 36,7 мільярда гривень (плюс 2,1 мільярда гривень).

Леся Карнаух Очільниця Державної податкової служби Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини обʼєктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики.

Підсумки року з січня по травень 2026 року:

надходження до загального фонду становили 584,7 мільярда гривень; виконання плану – 101,9 %; понад план – плюс 11,2 мільярда гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 64,2 мільярда гривень (+12,3%),

– додала Леся Карнаух.

Зауважте! Згідно з її словами, ДПС докладає зусиль, щоб забезпечувати повноту сплати податків до бюджету. За підсумками 5 місяців поточного року, Державна податкова служба зберігає позитивну тенденцію.

Що ще слід знати про податки в Україні?

Нагадаємо, що понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад мільйона гривень у цьому році. Мова йде про подання декларацій про майновий стан у березні 2026 року.

Як зазначили у ДПС, мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 мільярда гривень доходів та визначили до сплати 445 мільйонів гривень податкових зобов’язань. Серед найпоширеніших джерел доходів були спадщина та дарування, продаж рухомого та нерухомого майна, а також іноземні доходи.

Крім того, торік підприємці перерахували до бюджету 59,88 мільярда гривень єдиного податку. Найбільше його "поповнили" ФОПи 3 групи.

Підприємці цієї групи заплатили 47,84 мільярда гривень. А це 80% від усієї суми.