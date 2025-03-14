Викриття на Буковині: податківець покривав контрабанду алкоголю та тютюну

Працівники ДБР завершили розслідування щодо організаторів продажу цигарок та алкоголю без акцизних марок. Як стало відомо, їх прикривав посадовець Державної податкової служби Чернівецької області.

Яку нелегальну схему викрило ДБР у Чернівецькій області

Як стало відомо, для прикриття своєї діяльності двоє місцевих жителів, організаторів, звернулися до податківця, щоб оформити ліцензію для продажу підакцизних товарів, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Оскільки у них не було жодних документів, що підтверджують походження цигарок та алкоголю, вони уклали угоду з посадовцем, який за щомісячну плату в 600 доларів надавав їм "законодавче" прикриття.

При цьому, продаж цигарок і алкоголю відбувався в двох кіосках, як у роздріб, так і гуртом для інших дрібних магазинів та МАФів.

Що ще відомо про злочинну схему