Викриття на Буковині: податківець покривав контрабанду алкоголю та тютюну
- Працівники ДБР завершили розслідування щодо контрабанди алкоголю та тютюну, яку покривав податківець у Чернівецькій області.
- Нелегальна схема діяла з червня 2023 року до лютого 2024 року, коли учасників затримали під час спроби передати хабар.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо організаторів продажу цигарок та алкоголю без акцизних марок. Як стало відомо, їх прикривав посадовець Державної податкової служби Чернівецької області.
Яку нелегальну схему викрило ДБР у Чернівецькій області
Як стало відомо, для прикриття своєї діяльності двоє місцевих жителів, організаторів, звернулися до податківця, щоб оформити ліцензію для продажу підакцизних товарів, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.
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Оскільки у них не було жодних документів, що підтверджують походження цигарок та алкоголю, вони уклали угоду з посадовцем, який за щомісячну плату в 600 доларів надавав їм "законодавче" прикриття.
При цьому, продаж цигарок і алкоголю відбувався в двох кіосках, як у роздріб, так і гуртом для інших дрібних магазинів та МАФів.
Що ще відомо про злочинну схему
- Нелегальна торгова схема діяла в Чернівецькій області принаймні з червня 2023 року та функціонувала до її викриття правоохоронцями у лютому 2024 року.
- Усіх учасників затримали "на гарячому" під час спроби передати посадовцю чергову суму грошей.