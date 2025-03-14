Какую нелегальную схему разоблачило ГБР в Черновицкой области

Как стало известно, для прикрытия своей деятельности двое местных жителей, организаторов, обратились к налоговику, чтобы оформить лицензию для продажи подакцизных товаров, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Поскольку у них не было никаких документов, подтверждающих происхождение сигарет и алкоголя, они заключили соглашение с должностным лицом, который за ежемесячную плату в 600 долларов предоставлял им "законодательное" прикрытие.

При этом, продажа сигарет и алкоголя происходила в двух киосках, как в розницу, так и оптом для других мелких магазинов и МАФов.

Что еще известно о преступной схеме