Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований, работники которого уже завершили досудебное расследование. Имя фигуранта не называют, однако, вероятно, речь идет о Евгении Борисове, с которого начались скандалы с военкоматами в июле 2023 года.

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В чем подозревают Борисова

В ходе расследования правоохранители задокументировали, что члены семьи подозреваемого покупали ценные автомобили в Украине и вывозили их за границу. Кроме того, они приобрели элитную недвижимость за пределами страны на сумму более 190 миллионов гривен.

ГБР установило ряд зарубежных банковских счетов членов семьи и проследило движение средств. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами превышает 140 миллионов гривен.

Это (отмывание – 24 Канал) осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения,

– говорится в сообщении.

Борисова обвиняют по статье об организации легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляли Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона и Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее в управление АРМА передали дом площадью 857 квадратных метров стоимостью 4 миллиона евро и офис площадью 223,9 квадратных метра стоимостью 510 миллионов евро на курорте Марбелья в Испании. Эта недвижимость принадлежала матери и жене бывшего военкома.

Кроме того, женщины владели автомобилями Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 миллиона гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 миллиона гривен и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 миллиона гривен.