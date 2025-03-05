Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань, працівники якого вже завершили досудове розслідування. Ім'я фігуранта не називають, проте, ймовірно, ідеться про Євгена Борисова, з якого почалися скандали з військкомами у липні 2023 року.

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У чому підозрюють Борисова

У ході розслідування правоохоронці задокументували, що члени сім’ї підозрюваного купували коштовні автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон. Окрім того, вони придбали елітну нерухомість за межами країни на суму понад 190 мільйонів гривень.

ДБР встановило низку закордонних банківських рахунків членів родини та простежило рух коштів. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами перевищує 140 мільйонів гривень.

Це (відмивання – 24 Канал) здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження,

– йдеться в повідомленні.

Борисова обвинувачують за статтею про організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювали Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали будинок площею 857 квадратних метрів вартістю 4 мільйони євро та офіс площею 223,9 квадратних метра вартістю 510 мільйонів євро на курорті Марбелья в Іспанії. Ця нерухомість належала матері та дружині колишнього військкома.

Окрім того, жінки володіли автомобілями Mercedes-Benz EQV вартістю 2,9 мільйона гривень, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 мільйона гривень і Toyota Land Cruiser 200 вартістю 3 мільйони гривень.