Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Днем раніше Борисова знову затримали на виході з СІЗО.

До теми Колишній начальник Одеського ТЦК Борисов знову постане перед судом

Яку заставу призначили Борисову

За даними журналістів, обвинувачення просило обрати тримання під вартою, адже вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України.

Адвокати ексвійськкома Одеської області просили суд обрати Борисову цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист додав, що "будуть йти на співпрацю зі слідством".

Зрештою суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень.