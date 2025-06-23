Податкові ігри Трампа можуть породити світову кризу: як це вплине на Україну

Дональд Трамп узявся за реалізацію податкових та бюджетних змін. Зокрема, Білий дім підготував законопроєкт на тисячу сторінок про податкові пільги, який офіційно назвали "Великим красивим законом".

Однак це спровокував шквал критики навіть від прихильників. У розмові з 24 Каналом доктор економічних наук Ігор Ліпсіц детально пояснив, які проблеми можуть виникнути у Сполучених Штатах та світі через податкові ігри Трампа.

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План Трампа – не спрацює

Податкова реформа – одна з головних передвиборчих економічних обіцянок Трампа. Втім, "великий і красивий" законопроєкт, який після тижнів суперечок з перевагою в один голос схвалила Палата представників США, може призвести до серйозних економічних проблем.

Те, що багаті стануть багатшими, а бідні – біднішими – це правда. Однак питання в іншому, чи багаті дійсно інвестуватимуть більше у США,

– мовив Ліпсіц.

Схема проста – якщо Трамп хоче наростити виробництво якихось продуктів й товарів у США, то потрібно побудувати нові заводи й найняти на них робітників. Водночас рівень безробіття у Штатах доволі низький, тож великої маси людей, яка у пошуках роботи не спостерігається. До того ж виробляти товари на території Сполучених Штатів готові лише 2% громадян.

Тож план, що зараз Трамп зробить податкову реформу й почнеться бурхливий розквіт американської економіки – не спрацює,

– наголосив економіст.

За його словами, зараз Трамп просто копіює дії інших президентів, зокрема Рональда Рейгана, який проводив аналогічну реформу й тоді був ріст американської економіки, збільшення конкурентоздатності тощо. Однак за це Рейгану довелося заплатити ростом державного боргу.

Зараз ситуація у США також стає дуже небезпечною. Трамп намагається підняти виробництво, але розвалює фінанси. Тому спроба президента змінити податки може призвести до страшної фінансового лиха. Поготів у США відбувається внутрішня війна між президентом й головою федеральної резервної системи.

У США взагалі може бути дефолт, що надалі спричинить кризу, відплив капіталу, знецінення цінних паперів, падіння капіталізації американських компаній, розорення пенсійних фондів американців та страшну соціальну катастрофу,

– додав Ліпсіц.

Якщо така криза станеться, то її наслідки відчують у всьому світі. Адже США це величезний ринок збуту, якщо там впаде попит й не буде можливості купувати товари, то відповідно почнеться світова криза.

На думку економіста, у такій ситуації навряд чи хтось згадає про Україну, адже всім потрібно буде рятувати власну країну та економіку. Й грошей для підтримки не буде не те, що у США, а й в Європи.