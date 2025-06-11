Економіка Латвії може "забуксувати" через новий податок – МВФ
- Міжнародний валютний фонд розкритикував податок на надприбутки банків у Латвії, оскільки він може спричинити спотворення ринку та зниження економічної активності.
- Латвія планує зібрати від нового податку 96 мільйонів євро у 2025 році, 60,8 мільйона євро у 2026 році і 66 мільйонів євро у 2027 році.
Латвія запровадила новий податок, який принесе десятки мільйонів євро у державний бюджет. Однак разом з тим він же може призвести до зниження економічної активності.
Як МВФ оцінює податок на надприбутки банків
Міжнародний валютний фонд розкритикував податок на надприбутки банків, який Латвія ввела з 2025 року. Його ще називають внеском солідарності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dienas Bizness.
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За словами голови місії МВФ у Латвії Луїса Брандао-Маркеса, податок на надприбутки може спричинити спотворення ринку.
- Замість того щоб активніше кредитувати підприємства, банки можуть надавати більше кредитів на нерухомість, бо це довгострокові позики, і податкове навантаження можна розподілити на багато років.
- Це може вплинути на економічну активність, оскільки кредити для бізнесу, як правило, сприяють вищій продуктивності, ніж кредити на нерухомість.
Одне з наших головних занепокоєнь, що може виникнути такий небажаний побічний ефект. Саме тому ми вважаємо, що уряд має переглянути цей податок,
– наголосив Брандау-Маркес.
Важливо! Місія МВФ працювала у Латвії з 26 травня по 6 червня. За оцінкою МВФ, реальне зростання ВВП Латвії цього року становитиме близько 1%, а інфляція зросте приблизно до 3%.
Які доходи Латвія хоче отримати від нового податку
Податок на надприбутки банків у Латвії діятиме у 2025- 2027 роках. За підрахунками влади, він дозолить зібрати у бюджет:
- 96 мільйонів євро – у 2025 році;
- 60,8 мільйона євро – у 2026 році;
- 66 мільйонів євро – у 2027 році.
Авансові платежі з податку на надприбутки щоквартально вноситимуть кредитні установи. Однак вони зможуть повернути до 100% податку, якщо досягнуть певного зростання кредитування.
Варто знати! Податок на надприбутки банків вже діє у Литві з 2023 року і приніс у її бюджет 250 мільйонів євро у перший рік запровадження. Влада Естонії теж обговорювала можливість введення такого податку.