Як МВФ оцінює податок на надприбутки банків

Міжнародний валютний фонд розкритикував податок на надприбутки банків, який Латвія ввела з 2025 року. Його ще називають внеском солідарності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dienas Bizness.

Дивіться також "Держборг занадто великий": про що МВФ попередив Трампа

За словами голови місії МВФ у Латвії Луїса Брандао-Маркеса, податок на надприбутки може спричинити спотворення ринку.

Замість того щоб активніше кредитувати підприємства, банки можуть надавати більше кредитів на нерухомість, бо це довгострокові позики, і податкове навантаження можна розподілити на багато років.

Це може вплинути на економічну активність, оскільки кредити для бізнесу, як правило, сприяють вищій продуктивності, ніж кредити на нерухомість.

Одне з наших головних занепокоєнь, що може виникнути такий небажаний побічний ефект. Саме тому ми вважаємо, що уряд має переглянути цей податок,

– наголосив Брандау-Маркес.

Важливо! Місія МВФ працювала у Латвії з 26 травня по 6 червня. За оцінкою МВФ, реальне зростання ВВП Латвії цього року становитиме близько 1%, а інфляція зросте приблизно до 3%.

Які доходи Латвія хоче отримати від нового податку

Податок на надприбутки банків у Латвії діятиме у 2025- 2027 роках. За підрахунками влади, він дозолить зібрати у бюджет:

96 мільйонів євро – у 2025 році;

60,8 мільйона євро – у 2026 році;

66 мільйонів євро – у 2027 році.

Авансові платежі з податку на надприбутки щоквартально вноситимуть кредитні установи. Однак вони зможуть повернути до 100% податку, якщо досягнуть певного зростання кредитування.

Варто знати! Податок на надприбутки банків вже діє у Литві з 2023 року і приніс у її бюджет 250 мільйонів євро у перший рік запровадження. Влада Естонії теж обговорювала можливість введення такого податку.