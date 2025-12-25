Податок на прибуток підвищать до 50%: Зеленський підписав закон про банки

У середу, 24 грудня, стало відомо, що Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до податкового кодексу. Йдеться про податок на прибуток підприємств для банків у 2026 році.

Як зміниться податок на прибуток для банків?

Водночас банки звільнять від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на законопроєкт №14097.

Дивіться також Чому в Україні вводять шаги, що не так із копійками та які гроші водилися за часів Гетьманщини

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ключове положення закону – це підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Окрім того, документ передбачає:

звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;

відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики, а до 1 січня 2027 року – ПДВ-пільг на БпЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;

вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов'язку нараховувати компенсувальні ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;

внесення змін до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Нагадаємо, за законопроєкт №14097 у Верховній Раді проголосували 3 грудня. "За" виступили 272 депутати, 1 утримався, ще 54 – не голосували.

Останні новини про банки в Україні: