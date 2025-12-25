Налог на прибыль повысят до 50%: Зеленский подписал закон о банках
- Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году.
- Также речь идет об освобождении банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц.
В среду, 24 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс. Речь идет о налоге на прибыль предприятий для банков в 2026 году.
Как изменится налог на прибыль для банков?
В то же время банки освободят от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14097.
По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ключевое положение закона – это повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Кроме того, документ предусматривает:
- освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
- отсрочку старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики, а до 1 января 2027 года – НДС-льгот на БпЛА, тепловизоры, антидронные ружья и другое оборудование для обороны;
- совершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
- отмену единого налога для охранной деятельности;
- отмену обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденными от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
- внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".
Напомним, за законопроект №14097 в Верховной Раде проголосовали 3 декабря. "За" выступили 272 депутата, 1 воздержался, еще 54 – не голосовали.
Последние новости о банках в Украине:
В период 22 – 26 декабря в системе "Prozorro.Продажи" запланировано продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена всех лотов составила 297,7 миллиона гривен.
22 декабря британский банк Revolut предупредил украинских клиентов о закрытии их счетов, компания имела проблемы с лицензией. В Нацбанке отметили, что "правила едины для всех", а государственная организация открыта к регуляторному диалогу.