За автівку доведеться платити: яка сума податку

За автівки, які українці купили протягом п'яти років, а їхня вартість становить 375 мінімалок, потрібно сплатити податок у 2023 році. Наразі ставка за одну машину становить 25 тисяч гривень щороку.

Скільки доведеться платити за автівки

У Податковому кодексі вказано, що у 2023 році українці повинні сплатити податок за свої автівки. Однак за умови, що автівка коштує від 2,5 мільйона гривень (це 375 мінімалок), а купили її протягом 5 років.

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Наразі ставка податкуу календарний рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Для тих громадян, які не сплатять податок протягом 60 днів, сума буде рости:

Якщо заплатити податок протягом 90 днів – додатково нараховуватимуть 10% штрафу,

Після 90 днів – 20% штрафу. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Цікаво, що користуватися машиною можна і в заставі, але її не вийде ані подарувати, ані продати. Крім цього, податківці матимуть право продати автомобіль, з отриманої суми відрахувати податок, а решту повернути вже колишньому власнику.

Інші нюанси

що якщо вашої моделі автівки не має у списках на податок, його платити не потрібно навіть, якщо сума сягає 375 мінімалок.

Виникає питання: а що якщо купили машину посеред року, або ж продали її. Тоді хто платить податок?

У такому випадку, якщо за 12 місяців власниками автівки ставали декілька осіб, то суму податку розділять. До прикладу, автомобіль продали у травні. Тоді перший власник повинен оплатити податок за перших п'ять місяців від початку року, а наступний власник — за сім місяців. Тобто,

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Однак якщо автівку вкрали, то ті місяці, що вона знаходиться в розшуку, платити не потрібно. Втім тут потрібно ще довести це, подавши заяву в поліцію, а вона вже внесе інформацію до відповідного реєстру.

Сплачувати податок потрібно до місцевого бюджету. Під час цього варто вказати реквізити для сплати за місцем реєстрації власника.