Сколько придется платить за автомобили

В Налоговом кодексе указано, что в 2023 году украинцы должны уплатить налог за свои автомобили. Однако при условии, что автомобиль стоит от 2,5 миллиона гривен (это 375 минималок), а купили его в течение 5 лет.

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Важно! В настоящее время ставка налога составляет 25 тысяч гривен в календарный год на каждый автомобиль, который подпадает под налогообложение.

Для граждан, которые не уплатят налог в течение 60 дней, сумма будет расти:

Если заплатить налог в течение 90 дней – будут дополнительно начислять 10% штрафа,

После 90 дней – 20% штрафа. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы.

Интересно, что пользоваться машиной можно и в залоге, но ее не получится ни подарить, ни продать. Кроме этого, налоговики будут иметь право продать автомобиль, из полученной суммы отчислить налог, а остальное вернуть уже бывшему владельцу.

Обратите внимание, что если вашей модели автомобиля нет в списках на налог, его платить не нужно даже если сумма достигает 375 минималок.

Другие нюансы

Возникает вопрос: а что если купили машину посреди года, или продали ее. Тогда кто платит налог?

В таком случае, если за 12 месяцев владельцами автомобиля становились несколько человек, то сумму налога разделят. К примеру, автомобиль продали в мае. Тогда первый владелец должен оплатить налог за первые пять месяцев с начала года, а следующий владелец – за семь месяцев. Есть, 25 тысяч гривен разделят на 12 и умножат на то количество месяцев с начала года, когда вы были владельцем.

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Однако если автомобиль украли, то те месяцы, что он находится в розыске, платить не нужно. Впрочем, здесь нужно еще доказать это, подав заявление в полицию, а она уже внесет информацию в соответствующий реестр.

Уплачивать налог нужно в местный бюджет. При этом следует указать реквизиты для уплаты по месту регистрации владельца.