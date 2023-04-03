Сколько придется платить за автомобили
В Налоговом кодексе указано, что в 2023 году украинцы должны уплатить налог за свои автомобили. Однако при условии, что автомобиль стоит от 2,5 миллиона гривен (это 375 минималок), а купили его в течение 5 лет.
Читайте также Налог на горючее стремительно вырастет: когда могут подняться цены на АЗС
Для граждан, которые не уплатят налог в течение 60 дней, сумма будет расти:
- Если заплатить налог в течение 90 дней – будут дополнительно начислять 10% штрафа,
- После 90 дней – 20% штрафа. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы.
Интересно, что пользоваться машиной можно и в залоге, но ее не получится ни подарить, ни продать. Кроме этого, налоговики будут иметь право продать автомобиль, из полученной суммы отчислить налог, а остальное вернуть уже бывшему владельцу.
Другие нюансы
Возникает вопрос: а что если купили машину посреди года, или продали ее. Тогда кто платит налог?
Актуально Масштабные изменения для ФЛП: более высокие налоги, штрафы и проверки хотят вернуть уже скоро
Однако если автомобиль украли, то те месяцы, что он находится в розыске, платить не нужно. Впрочем, здесь нужно еще доказать это, подав заявление в полицию, а она уже внесет информацию в соответствующий реестр.
Уплачивать налог нужно в местный бюджет. При этом следует указать реквизиты для уплаты по месту регистрации владельца.