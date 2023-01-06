Податок на землю: скільки землероби будуть сплачувати за пай

З 1 січня 2023 року вступив в дію закон, що запроваджує мінімальне податкове зобовʼязання для кожної ділянки землі. Якщо ділянка офіційно знаходиться в оренді, то податок буде сплачувати орендар.

Яким буде розмір податку

За словами Голови громадської спілки "Асоціація фермерів та приватних землевласників Житомирської області" Леоніда Корейби, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) становитиме від 1250 гривень до 3500 гривень в рік з одної ділянки. Все залежатиме від грошової оцінки ділянки.

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При нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 25 тисяч (дана НГО є характерною, наприклад для Радомишльської громади, де середній розмір паю 2 га) МПЗ буде 1250 грн на рік. На землях кращої якості, де грошова оцінка набагато вища (наприклад в межах громади Ружинського району Житомирської області за 2 гектари – 70000 грн), МПЗ становитиме 3500 грн в рік з одної ділянки. Якщо враховувати 8% орендну плату, то МПЗ є, навіть, меншим. У розрахунку на весь земельний орендний банк певного орендаря в межах одного старостинського округу (наприклад, в межах Житомирської області 200/800 га) дана сума дорівнює 250 тисяч – 1 мільйони грн або на землях кращої якості 700 тисяч – 2 мільйони 800 тисяч. За умов чорноземної зони України цифри будуть ще більшими,

— говорить він.

Як розрахувати розмір податку

У податковому кодексі прописано формулу для підрахунку розміру податку на пай (МНС). Мінімальне податкове зобов'язання (МПС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої проведено, обчислюється за формулою:

МПЗ = НГОд x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Мінімальне податкове зобов'язання (МНС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено, обчислюється за формулою:

МНС = НУО x S x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НУО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

S – площа земельної ділянки, гектари;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Нагадаємо, у січні також зросли податки для підприємців, адже змінилися показники, до яких вони прив'язні. Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця. Єдиний податок також змінився для кожної категорії ФОП.