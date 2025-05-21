У Росії зросте вартість ЖКП: стало відомо, що сталося

В Росії можуть вагомо подорожчати ЖКП. Така ситуація виникне через відкладення модернізації та оновлення об'єктів, що є критичною інфраструктурою.

Що відбувається з енергетикою в Росії

Російський уряд ухвалив рішення відкласти ці процеси до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

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Зауважте! Під модернізацію та відновлення підпадають 14 теплових електростанцій. Загальна їх потужність сягає 4,1 гігавата.

Основними причинами такого рішення уряду Росії є:

затримка з постачанням критично важливого обладнання (річ у тім, що вагома частина з нього це був імпорт);

зменшення об'єму фінансування.

Серед об’єктів, модернізацію яких відкладено, значаться ключові генерувальні потужності, контрольовані такими гігантами, як "Интер РАО" та "Юнипро". Зокрема введення нових блоків на Іриклінській, Нижньовартівській та Пермській ДРЕС, а також на Сургутській ДРЕС-2 перенесено щонайменше на 3 роки,

– йдеться у повідомленні СЗРУ.

Такі ж затримки стосуватимуться деяких башкирських об’єктів і Костромської ДРЕС.

Водночас потрібно зауважити, що пріоритет у постачанні і деяке обладнання надаватиметься, навіть незважаючи на дефіцит устаткування, у деякі регіони Росії. Йдеться саме про ту територію, де за прогнозами буде найгостріша нестача генерації. До таких регіонів, зокрема, відносяться Якутія та Ростовська область.

Зверніть увагу! Саме скорочення обсягів доступної генерації призвело до зростання цін на російському ринку електроенергії. Також збільшення буде відчутне в цілому у сфері ЖКГ. Імовірно, цьогоріч у Росії тарифи зростуть в середньому на 11,9%.