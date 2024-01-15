Курс в банках опустився, а в обмінниках виріс: яка вартість долара після вихідних

Американська валюта у банках втратила не багато вартості при продажі та при купівлі. А от євро подешевшало суттєво. Цікаво, що долар в обмінниках навпаки почав рости вгору.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (-8 копійок проти 12 січня), а продаж – 38,90 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,90 гривні (-20 копійок), а продаж – в середньому за 42,72 гривні (-18 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+14 копійок), а продаж – 39,05 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продаж – (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,13 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,93 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (без змін), а продаж – 38,90 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 42,50 гривні (-2 копійки), а продають за 42,70 гривні (-7 копійок).

Що буде з курсом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що активність Нацбанку, а саме збільшення обсягів валютних інтервенцій, вплинула на міжбанк, де запанувала рівновага попиту і пропозиції. Щодо готівкового ринку, то він відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривень.

За прогнозами банкіра наступного тижня валютний ринок буде спокійним, а коливання очікуваними. Втім не можна відкидати імовірність нових атак від росіян, а також фактор щодо фінансової допомоги від США, яку блокують республіканці.

Курс на готівковому ринку, за прогнозами банкіра буде таким: