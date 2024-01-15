Курс в банках опустився, а в обмінниках виріс: яка вартість долара після вихідних
15 січня 2024, 10:12Читать новость на русском
Американська валюта у банках втратила не багато вартості при продажі та при купівлі. А от євро подешевшало суттєво. Цікаво, що долар в обмінниках навпаки почав рости вгору.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 15 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (-8 копійок проти 12 січня), а продаж – 38,90 гривні (-10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,90 гривні (-20 копійок), а продаж – в середньому за 42,72 гривні (-18 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+14 копійок), а продаж – 39,05 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,13 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,93 гривні (+11 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (без змін), а продаж – 38,90 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 42,50 гривні (-2 копійки), а продають за 42,70 гривні (-7 копійок).
Що буде з курсом цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що активність Нацбанку, а саме збільшення обсягів валютних інтервенцій, вплинула на міжбанк, де запанувала рівновага попиту і пропозиції. Щодо готівкового ринку, то він відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку.
Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривень.
Курс на готівковому ринку, за прогнозами банкіра буде таким:
- 38,5 – 39,5 гривні за долар;
- 39 – 41 гривень за євро.