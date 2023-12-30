Пальне у січні

Експерт з енергетики Сергій Куюн у розмові з 24 Каналом розповів, що не бачить передумов для того, щоб у січні пальне зросло в ціні. Він пояснює, що вартість пального насамперед залежить від двох головних чинників.

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Перший – світові котирування на світовому ринку, на нафту та нафтопродукти.

на світовому ринку, на нафту та нафтопродукти. І другий – валютний курс.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 По світовому ринку ми не бачимо наразі якихось передумов для цінового стрибка. Ціна досить сильно провалилася за останні три місяці. Середня ціна зазвичай була 95 доларів за барель, втім, наприклад, була і навіть 75 доларів. Зараз трошки до 80 доларів.

Куюн зауважує, що зараз спостерігається певне послаблення курсу гривні, але ці показники поки не можуть зрушити ціну пального.

Нагадуємо, що після блокування польськими перевізниками кордону ціни на пальне дуже зросли. Особливо на скраплений газ – на 30%. Але як розповідає експерт, це була неринкова ситуація, а форс-мажор.

За останні два тижні ціна на газ впала майже з 36 гривень до 30 гривень. Все через те, що українські компанії знайшли шляхи об'їзду польського кордону, а також почали більше постачати залізницею.

На сьогодні, я думаю, що по скрапленому газу бачимо потенціал для подальшого зниження цін до 27 – 28 гривень на літр. На бензин та дизпальне не виключаю, що може бути теж корекція до 2 гривень на літр,

– каже Сергій Куюн.

Станом на 28 грудня, за даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне становлять:

Бензин А-95 преміум – 54,59 гривні,

Бензин А-95 – 48,32 гривні,

Бензин А-92 – 51,48 гривні,

Дизпальне – 51,5 гривні,

Газ авто­мобільний – 29,83 гривні.

Ситуація на валютному ринку у січні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у перший тиждень січня валютний ринок буде досить прогнозований. Він пояснює, що всі процеси, що відбуваються, не виникають зненацька й раптово не зникають.

Прогнозується, що початок року, а особливо післясвятковий період, буде "млявим". Йдеться як про покупців, так і про продавців.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі "святковим тижнем" наприкінці грудня може скоротитися до 20%.

Експерт додає, що залишиться в межах попередніх кількох тижнів коливання курсів та різниця між курсами та продажу на міжбанку та готівковому ринку. Цікаво, що різновекторна динаміка незначний курсових змін збережеться.

Міжбанк

Лєсовий прогнозує, що поточні коливання на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу буде мінімальною – всього до 0,1 гривні.

Важливо! Межі очікуваних валютних змін будуть на рівні 37,5 – 38 гривень за долар та 39 – 40,5 гривні за євро.

Готівковий ринок

Банкір пояснює, що у січні спостерігатиметься різниця між курсами покупки та продажу, яка складе 0,2 – 0,3 гривні. Поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

Очікується, що курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривню за євро,

– каже Тарас Лєсовий.

Прогноз депозитних ставок

Як зауважив 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв, у перший тиждень січня глобальних змін в сегменті гривневих депозитів не станеться.

Зверніть увагу! Середні ставки за вкладами на термін від 3 місяців до 6 місяців залишаться на рівні 14,5%, а дохідність депозитів від 9 місяців до 1 року буде в середньому 14% річних.

Втім ця ситуація поволі почне змінюватися, каже експерт. Йдеться про скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%, яке спонукатиме комбанки до корекції умов за гривневими вкладами.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку І окремі банки вже почали переглядати ставки у бік зменшення.

Водночас у другій половині – наприкінці січня – після завершення всіх акційних програм, розпочатих перед святами, зміни у дохідності депозитів будуть вже більш масовими.

За прогнозами Замотаєва, дохідність депозитів на термін від 3 місяців до 6 місяців скоротиться в середньому на 0,5 – 1%, тобто до 13 – 13,5%,

а ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року "втратять" до 1,5% – орієнтиром середніх ставок на цей вид депозитів буде 12,5 – 13% річних.

Щодо валютних депозитів, то тут також зміни малоймовірні: тренд на зниження відсотків за вкладами триватиме. Так вклади у доларах терміном на 1 рік наближатимуться до 2% річних, а вклади у євро у перспективі кількох місяців можуть опуститися до 1,5% річних,

– каже пан Дмитро.

Чи буде активним ринок нерухомості

Як розповів 24 Каналу експерт з ринку нерухомості Володимир Семенцов, з року в рік у січні традиційно спадає активність на ринку нерухомості. Це пов’язане насамперед зі святами, а також з об’єктивним зменшенням активності на будмайданчиках.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Якщо додати фактор війни та пов’язаних з ним ризиків, то зрозуміло, що кількість потенційних покупців, яка й так є незначною, може зменшитися ще на третину.

Водночас експерт пояснює, що в умовах війни таке поняття, як "активність" є досить умовним, адже покупці "гуртуються" довкола об’єктів у безпечних локаціях (регіонах) з високим рівнем готовності.

Важливими для них також є можливості придбати житло за програмами розтермінування, через "єОселю" або ж через механізм спільних іпотечних програм між банками та девелоперами.

Крім того, на ринку буде певна пауза до кінця місяця. Тривалість її залежатиме від певних факторів:

ступінь загрози масованих обстрілів (відносна безпека),

економічна ситуація в країні, що опосередковано виявиться в курсах валют,

ризики, пов’язані безпосередньо з будівництвом того чи іншого ЖК (наскільки активними є будівельні роботи, очікуваний термін введення об’єкта в експлуатацію тощо).

Попит є і він не зникне, але поки що його рівень далекий від бажаного,

– зауважує експерт.

Підсумовуючи Семенцов розповів, що ситуація на первинному ринку у січні, ймовірно, буде млявою, але небезнадійною.