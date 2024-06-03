Долар знову подорожчав: ціна росте другий тиждень поспіль

В банках вартість американської валюти виросла на додаткові 5 та 10 копійок за вихідні. На чорному ринку суттєвих змін не відбулося, хоч ціна подекуди опустилася несуттєво.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (+10 копійок проти 31 травня), а продаж – 41,10 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,90 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 44,70 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41 гривні (без змін), а продаж – 41,10 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 44,55 гривні (+5 копійок), а продають за 44,74 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 40,53 гривні (-9 копійок), а продають – за 41,11 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,26 гривні (+2 копійки), а продаж – 44,90 гривні (+11 копійок).

По скільки буде долар

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що на курс впливатиме оновлений тариф на світло, який з 1 червня становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Втім як пояснює експерт – вплив не буде миттєвим.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Валютний ринок готовий до можливих викликів, тому разючих змін курсу не відбудеться.

Цього тижня нам міжбанку та готівковому ринку діапазон вартості долара буде тотожною – 40 – 41 гривня за валюту. Євро ж на міжбанку буде на рівні 43 – 45 гривень, а на готівковому – 43 – 46 гривень.

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